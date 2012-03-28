〔加拿大汇市〕加元兑美元走低,因油价回落和美国数据不佳

美国热股：PRICELINE第四季营收增长17.4%，盘初急升逾5%
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透多伦多3月28日电---加元兑美元周三跌向平价,因油价走低,以及意外疲弱的美国数据暗示美国经济复苏可能不及预期的强劲.
油价回落,因上周美国原油库存大增,以及美国和其他一些欧洲国家将释放战略石油储备的可能性增加.美国原油期货下跌2.2%,至每桶接近105美元.
金价和铜价走低也扶助压低加元/美元,令其一度跌至平价.加元兑欧元也走软,但表现强于澳元和新西兰元等其他商品货币.
加元/美元CAD=D4收盘前小幅反弹,收报0.9979加元或1 .0021美元,周二收报0.9949加元,或1.0051美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。