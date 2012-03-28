〔加拿大汇市〕加元兑美元走低,因油价回落和美国数据不佳

路透多伦多3月28日电---加元兑美元周三跌向平价,因油价走低,以及意外疲弱的美国数据暗示美国经济复苏可能不及预期的强劲.

油价回落,因上周美国原油库存大增,以及美国和其他一些欧洲国家将释放战略石油储备的可能性增加.美国原油期货下跌2.2%,至每桶接近105美元.

金价和铜价走低也扶助压低加元/美元,令其一度跌至平价.加元兑欧元也走软,但表现强于澳元和新西兰元等其他商品货币.

加元/美元CAD=D4收盘前小幅反弹,收报0.9979加元或1 .0021美元,周二收报0.9949加元,或1.0051美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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