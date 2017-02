〔加拿大股市〕收跌,因油价和金属价格走低

路透多伦多3月28日电---加拿大主要股指周三收跌,因美国耐久财订单数据疲弱令市场质疑美国经济复苏的步伐,矿业股因而受创.油价则受供应忧虑拖累走低.

资源股领跌,其中Suncor Energy Inc (SU.TO)收跌1.2%;Cenovus Energy Inc (CVE.TO)劲挫2.4%;Barrick Gold Corp (ABX.TO)回落1.4%;Teck Resources Ltd TCKb.TO急跌3.3%.

能源和原材料板块分别跌1.5%和1.8%.

油价周三走低,因美国上周原油库存猛增,且美国和其他欧洲国家释放战略石油储备的可能性增加.

铜价劲挫逾2%,因美国耐久财数据转弱令市场质疑美国经济复苏步伐.数据令投资者信心和基本金属需求前景受压,从而导致风险资产走低.金价也下跌.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低98.18点,或0.78%,报12,413.86点.10大类股中八类走低,电信股上扬0.8%,消费必需品股攀升0.2%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI