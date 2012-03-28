〔加拿大股市〕收跌,因油价和金属价格走低

美国热股：PRICELINE第四季营收增长17.4%，盘初急升逾5%
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透多伦多3月28日电---加拿大主要股指周三收跌,因美国耐久财订单数据疲弱令市场质疑美国经济复苏的步伐,矿业股因而受创.油价则受供应忧虑拖累走低.
资源股领跌,其中Suncor Energy Inc (SU.TO)收跌1.2%;Cenovus Energy Inc (CVE.TO)劲挫2.4%;Barrick Gold Corp (ABX.TO)回落1.4%;Teck Resources Ltd TCKb.TO急跌3.3%.
能源和原材料板块分别跌1.5%和1.8%.
油价周三走低,因美国上周原油库存猛增,且美国和其他欧洲国家释放战略石油储备的可能性增加.
铜价劲挫逾2%,因美国耐久财数据转弱令市场质疑美国经济复苏步伐.数据令投资者信心和基本金属需求前景受压,从而导致风险资产走低.金价也下跌.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低98.18点,或0.78%,报12,413.86点.10大类股中八类走低,电信股上扬0.8%,消费必需品股攀升0.2%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。