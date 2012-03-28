〔全球金市〕金价从两周高位回落,因美国耐久财订单数据疲弱

* 金价跌向四日低位

* 弱于预期的美国耐久财订单数据引发避险抛售

* 商品和股市承压,因欧元兑美元走软

路透伦敦/纽约3月28日电---金价周三回落,在昨日触及两周高位后回落,因美国耐久财(耐用品)订单数据疲弱预期,以及欧洲央行官员的讲话引发一波抛售.

金价跟随基本金属,原油,股票和欧元走低,之前公布的数据显示,尽管美国2月耐久财订单小涨,但升幅不及预期,引发市场抛售.

1850GMT,现货金XAU=日内跌1.3%,报每盎司1,658.30美元,盘中一度触及3月23日以来最低1,654.50美元.美国4月期金GCv1回落27美元,收于每盎司1,657.90美元.

现货金周二触及1,696.20美元的高位,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,要支持成长并压低失业率可能需要继续执行宽松货币政策.

但金价涨势被证明是昙花一现.

从技术面看,因预期美联储将进一步放宽政策引发的上行动能消退,之前价格未能升穿关键阻力位1,700美元.

"注意到1,700/1,690美元是非常强劲的阻力位"VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov表示,"今日回调的幅度并不大,短期内1,640美元肯定能守住,但跌幅略微扩大是可能的."

美元兑欧元走强也打压金价,因交易商关注欧洲央行官员发表讲话,对解决债务危机发出警告.

高盛在一份研究报告中指出,因金价与美国实质利率紧密关联,成长加速的预期可能令金价承压.

本周黄金实货需求承压,因印度珠宝商继续罢工,抗议政府上调黄金进口税.

纽约市场尾盘,现货银XAG=跌1.8%至每盎司31.93美元.现货铂金(白金)XPT=挫1.2%,报每盎司1,627.38美元.现货钯金XPD=回落1.9%至640.38美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

/收盘 涨跌%

COMEX白银期货 SIK2 31.816 -0.785 0.0% 14.0%

COMEX钯金期货 PAM2 646.35 -15.75 -2.4% -1.5%

现货金 XAU= 1658.30 -21.74 -1.3% 6.0%

现货银 XAG= 31.93 -0.57 -1.8% 15.3%

现货铂金 XPT= 1627.38 -20.50 -1.2% 16.8%

现货钯金 XPD= 640.38 -12.12 -1.9% -1.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=