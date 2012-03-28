〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因库存大增和法英美讨论释放战略储备

* 美国能源资料协会报告,上周美国原油库存增加710万桶

* 法国与美英两国讨论释放战略石油储备

* 美国周四公布初请失业金人口数据

路透纽约3月28日电---美国原油期货周三回落,因美国上周原油库存猛增,以及美国和部分欧洲国家释放战略石油储备的可能性增加拖累油价走低.

美国能源资料协会称,美国原油库存上周增加710万桶,超过预期.汽油库存下跌354万桶,降幅超过预期,馏分油库存减少70万桶.

数据公布前,汤森路透调查显示,分析师预期原油库存增加260万桶,汽油库存减少130万桶,馏分油库存减少10万桶.

美国和部分欧洲国家释放战略石油储备的前景也令油价承压.

法国世界报援引总统府消息人士称,法国与英美两国讨论释放战略石油储备以压低油价的可能性.

美国白宫官员重申,美国正考虑释放石油储备,但尚未作出决定.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期约CLK2跌1.92美元,或1.79%,结算价报每桶105.41美元,低于30日移动均线切入位106.32美元,盘中交投区间为104.67-106.94美元.

高盛周三表示,对大宗商品短线的投资建议由超配降为中性,因为多数商品市场已达其短期目标.[ID:nST0445940]

沙特油长欧那密在金融时报撰文抨击"不合理"高油价,但未暗示该国将采取行动增产.

美国周四将公布上周初请失业金人口数据.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 105.41 -1.92 -1.8% 104.67 106.94 297,208 209,036

6月原油 105.96 -1.89 -1.8% 105.21 107.45 89,453 53,510

4月RBOB汽油 3.3955 -0.0101 -0.3% 3.3439 3.4026 26,837 28,097

5月RBOB汽油 3.3621 -0.0243 -0.7% 3.3250 3.3716 70,474 51,665

4月取暖油 3.2079 -0.0107 -0.3% 3.1886 3.2134 15,053 28,049

5月取暖油 3.2222 -0.0138 -0.4% 3.2038 3.2323 51,186 49,721

ICE合约

5月布兰特 124.16 -1.38 -1.1% 123.53 125.18 205,136 211,602

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 543,608 384,878 637,424 1,562,147 -12,242

汽油 200,296 146,728 143,998 380,676 -4,991

取暖油 126,236 128,874 142,045 290,696 -714 (完)

--编译 母红;审校 李军

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

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