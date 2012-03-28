《综述》英美法谋划释放战略石油储备,沙特口头谴责高油价

路透巴黎/纽约3月28日电---沙特阿拉伯石油部长欧那密周三对高油价做出了他目前为止最为直接的口头打压,但没有释出增产信号.与此同时,法国加入了英美两国有关释放战略石油储备的磋商.

在路透最初报导英美将就释储达成共识两周后,法国能源部长Eric Besson表示,该国也参与了释储磋商.法国世界报称,这一行动可能在数周后实施.[ID:nSB1459770]

同时,欧那密在金融时报罕见撰文称,人们担心的石油供应不足情况"并不存在",但重申沙特有准备、有能力也有意愿弥补供应缺口.

这些新变化凸显出油市供需双方都日益担忧油价上涨的经济和政治影响,但同时也彰显出双方对该问题的不同反应.今年以来油价已攀升15%.

释放战略储备料以假设原油供应不足为基础,而沙特本月在供给问题上表达的观点截然相反.

这是欧那密迄今为止对油价发出的最直率评论.全球几个产油国供应减少,更重要的是伊朗供应中断的威胁,都驱动着油价升势.

"最重要的就是沙特希望见到油价下降."他说.

"问题不在供应,这在不久前已经不是个问题了.油价继续维持在这么高的水准,实在不合理."