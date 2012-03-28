《美国重要政经日程》--3月29日

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据
1230 - 商务部美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第四季终值
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 参议院金融委员会投票表决美联储理事提名人选鲍威尔和史坦、联邦存款保险公司(FDIC)委员提名人选Jeremiah Norton、财政部金融研究办公室主管提名人选Richard Berner、不良资产救助计画特别督察长提名人选Christy Romero.
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售
1645 - 美国联邦储备理事会主席贝南克在乔治华盛顿大学商学院发表"危机余波"的演讲
1700 - 财政部标售七年期公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。