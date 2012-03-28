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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 06:46 BJT

《美国重要政经日程》--3月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据

1230 - 商务部美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第四季终值

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1400 - 参议院金融委员会投票表决美联储理事提名人选鲍威尔和史坦、联邦存款保险公司(FDIC)委员提名人选Jeremiah Norton、财政部金融研究办公室主管提名人选Richard Berner、不良资产救助计画特别督察长提名人选Christy Romero.

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售

1645 - 美国联邦储备理事会主席贝南克在乔治华盛顿大学商学院发表"危机余波"的演讲

1700 - 财政部标售七年期公债

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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