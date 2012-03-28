〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,海岬型船运指数止跌反弹

路透3月28日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,海岬型船运指数在连跌20日后终于反弹.

整体指数攀升5点或0.55%,至922点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,今年以来已下跌约47%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升0.52%至1,361点,因对于中国需求回升的预期支撑市场信心.通常运量为15万吨的海峡型船日均获利年内已累计跌逾83%.

"海岬型船平均运费终于结束了连跌,得益于大西洋地区压力减轻,以及大西洋至太平洋的Fronthaul航线利润率上升."RS Platou Markets分析师Rahul Kapoor.

Intermodal Shipbrokers Co的George Lazaridis预计,海岬型船运费的回升近期内将较为缓慢,由于运力供应充足,而且主要的铁矿石出口国澳洲需求不旺.

波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI上升0.48%至1,040点,日均获利为8,317美元.尽管该型船供应充足,不过大西洋出现的新需求提供了支撑.

该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

轻便和超轻便型船的日均获利分别为升至8,570和降至11,026美元.(完)