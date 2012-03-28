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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 07:00 BJT

全球外汇市场3月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月28日(周三)

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本2月零售销售

3月29日(周四)

0755 - 德国3月经季节调整失业率

0830 - 英国2月消费者信贷、抵押贷款和货币供应数据

0900 - 欧元区3月企业景气指数、经济景气指数、 工业景气指数、服务业景气指数、消费者景气指数和消费者通胀预期指数

1230 - 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第四季终值

1230 - 美国第四季企业获利

1230 - 美国一周初请失业金人数

1400 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)消费和社区事务主管Sandra Braunstein出席参议院银行业委员会听证会

1400 - 参议院银行业委员会投票表决美联储理事提名人选鲍威尔和史坦、联邦存款保险公司(FDIC)理事提名人选Jeremiah Norton、财政部金融研究办公室主管提名人选Richard Berner、不良资产救助计画特别督察长提名人选Christy Romero

1430 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话

1400 - 美国财政部长盖特纳出席众议院拨款委员会有关2013财年财政部预算的听证会

1615 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就全球经济发表讲话

1645 - 美联储主席贝南克向乔治华盛顿大学商学院本科生发表第四个演讲,题为"金融危机的余波"

1700 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表讲话

2030 - 美联储一周资产负债表

2145 - 新西兰2月建筑许可

2245 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话

2330 - 日本2月失业率/求才求职比

2330 - 日本2月所有家庭支出

2330 - 日本消费者物价指数(CPI)

2350 - 日本2月工业生产

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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