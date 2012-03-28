全球外汇市场3月29日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月28日(周三)
2350 - 日本资本流动数据
2350 - 日本2月零售销售
3月29日(周四)
0755 - 德国3月经季节调整失业率
0830 - 英国2月消费者信贷、抵押贷款和货币供应数据
0900 - 欧元区3月企业景气指数、经济景气指数、 工业景气指数、服务业景气指数、消费者景气指数和消费者通胀预期指数
1230 - 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第四季终值
1230 - 美国第四季企业获利
1230 - 美国一周初请失业金人数
1400 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)消费和社区事务主管Sandra Braunstein出席参议院银行业委员会听证会
1400 - 参议院银行业委员会投票表决美联储理事提名人选鲍威尔和史坦、联邦存款保险公司(FDIC)理事提名人选Jeremiah Norton、财政部金融研究办公室主管提名人选Richard Berner、不良资产救助计画特别督察长提名人选Christy Romero
1430 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话
1400 - 美国财政部长盖特纳出席众议院拨款委员会有关2013财年财政部预算的听证会
1615 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就全球经济发表讲话
1645 - 美联储主席贝南克向乔治华盛顿大学商学院本科生发表第四个演讲,题为"金融危机的余波"
1700 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表讲话
2030 - 美联储一周资产负债表
2145 - 新西兰2月建筑许可
2245 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话
2330 - 日本2月失业率/求才求职比
2330 - 日本2月所有家庭支出
2330 - 日本消费者物价指数(CPI)
2350 - 日本2月工业生产
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 郑茵
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