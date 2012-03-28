〔货币市场〕美国联邦基金实际利率在季度末可能下跌

路透纽约3月28日电---依照过去两年的情况来看,由于与季度末相关的技术性因素,美国联邦基金实际隔夜利率可能会在今后两天下跌.该利率为银行业拆借超额准备金的隔夜利率.

该利率USONFFE=GCMN在周三跌至14基点,自上周末所在的八个月高点15基点下降,但仍高于3月初时的10个基点.

瑞士信贷驻纽约的利率分析师Carlos Pro认为,这项利率受到月末相关技术性因素的影响.他分析了联邦基金实际利率市场在过去10个季度末的数据.

"随着季度末的到来,风险偏好下降,这推动联邦基金实际利率随之一同下降,"他说.

Pro的研究发现,在进入过去10个季度末时,联邦基金实际利率全部都出现下降,而当新一季开始时,10个季度中有八次上升.

在一项有关商业票据和回购市场的趋势分析中,并未显示相似的季末走势型态,不过商业票据市场显示出一定的风险厌恶情绪.这项研究是基于过去12个季度的情况.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三继续下滑,定盘报0.46965%,为去年11月以来低点,周二为0.47065%.

欧洲短期利率周三小幅下跌,之前有数据显示,欧洲央行挹注的大量资金尚未流入到实体经济,增强了货币政策仍将在长时期内保持宽松的预期.

流向非金融机构的贷款在1月上升仅10亿欧元,2月更是减少30亿欧元.数据公布后,欧洲美元利率期货<0#ED:>普遍自盘中低点上升约3个跳动点,反映出市场仍然预期货币环境将进一步放宽.(完)