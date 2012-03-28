日韩经济指标预测--3月29日-4月5日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透3月29日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月26日当周----------------------------------
3月29日(四)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.4%
(较上年同期) +3.8% +3.4%
2300 韩国工业生产(较前月) 2月 0.4% +3.3%
(较上年同期) 11.0% -2.0%
2300 韩国服务业产出 2月 -- +1.1%
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -0.2% -2.3%
(较前月) +0.4% -0.1%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 -- +0.1%
全国核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.2%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%
2330 日本求才求职比 2月 0.74 0.73
2330 日本失业率 2月 4.6% 4.6%
2350 日本工业生产 2月初值 +1.3% +1.9%
一个月预估 -- +1.7%
两个月预估 -- +1.7%
3月30日(五)
0500 日本建筑订单 2月 -- +24.6%
房屋开工 -1.6% -1.1%
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月1日(日)
0000 韩国出口增幅 3月 -- +20.6%
进口增幅 -- +23.3%
贸易收支(亿美元) -- 顺差15
2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,158
2300 韩国CPI增幅(较上年同期) 3月 -- +3.1%
(较上月) -- +0.4%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负1 负4
大型非制造业景气判断指数 正5 正4
日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负8
小型非制造业景气判断指数 负13 负14
4月2日(一)
0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 -- 50.72
4月3日(二)
0130 日本加班工资 2月 -- +1.2%
4月4日(三)
暂无重要数据
4月5日(四)
暂无重要数据(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。