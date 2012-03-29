〔金砖国家〕3月28日股汇市收盘纵览

路透3月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月28日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.09%,报1,043.90点.

中国股市:沪综指大幅收挫2.7%至近两个月新低,受副总理有关将探索建立全国统一的场外交易市场言论冲击.分析人士指出,加上年内以来最大IPO中信重工拟发新股,市场扩容抽资压力加剧,大盘未来或将考验前期低点2,130.沪综指.SSEC收报2,284.881点,跌62.298点,或2.65%,并创去年11月30日以来最大单日跌幅.上海A股成交额为780亿元人民币,上日为650.42亿元.[.SSCN]

香港股市:恒生指数收跌,回吐上日涨幅,因投资者惩罚财报获利不佳或宣布融资计划的公司.恒生指数.HSI收跌0.77%至20,885.42点.恒生国企指数.HSCE收低1.01%,报10,701.37.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三略收涨,而中间价则是结束了连续三日创汇改来新高走势向下修正.此外,目前市场情绪依然谨慎,即期汇价成交区间相应收窄,客盘流向主导盘中波动.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水165点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3225元.[CNY/CN][ID:nSB1459056]

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印度股市:收跌近1%,扭转上日涨势,银行股下挫,因担忧资金成本上升和4月开始新财年的上半财年政府大举借钱.国内机构投资者在本周财年结束以及衍生品将于周四到期前调整仓位,也导致股市下跌.指标BSE指数.BSESN下跌0.8%,收报17,121.62点.[.BO][ID:nL3E8ES68J]

印度汇市:印度卢比尽管因出口商抛售美元得以脱离日内低点,但走势依然疲弱,因石油进口商的美元需求旺盛,且印度股市下跌加剧了外资流出担忧.印度卢比兑美元INR=D2一度触及51.02的低位,收报50.7750/7850,低于周二收报50.735/745.[INR/][ID:nL3E8ES5W9]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,647.440点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌3.11%至876.02点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.27%至29.3925;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.96%,报39.0675.

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巴西股市:拉丁美洲股市周三录得逾两周以来最大单日跌幅,因新出炉的数据显示美国制造业扩张步伐逊于预期.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连跌两日,收盘下挫1.45%,至65,079点,为今年以来首次跌破50日移动均线.[ID:nL2E8QS1DI]

巴西汇市:拉丁美洲货币走软,新出炉的数据显示美国耐用品(耐久财)订单增长不及预期,且投资者面临巴西央行采取干预行动拉低本国货币之际抛售雷亚尔.巴西雷亚尔兑美元BRBY报1.8627,为1月9日以来最低收盘水准.[ID:nL2E8QS1B1]

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南非股市:收盘略微下跌,因其连涨三日后市场动能减退,与此同时投资者在周四南非央行利率决定前保持谨慎,标准普尔调降南非评级展望亦打击市场人气.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收盘下滑0.81%至29,715.14点.综合指数.JALSH收跌0.7%,报33,621.93点.[.J][ID:nL6E8ES9WK]

南非汇市:南非兰特兑美元周三下挫超过1.3%,在20个新兴市场货币中跌幅最大,部分源于标准普尔将南非的评级展望从稳定调降至负面.南非兰特兑美元ZAR=D3一度下探至两日低点7.7099,截止1552GMT报7.7091,较周二收盘水平7.6075大跌1.33%.[ZAR/][ID:nL6E8ES9YB](完)