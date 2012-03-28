澳新经济指标预测--3月29日-4月5日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透3月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月26日当周-----------------------------------
3月29日(四)
0000 新西兰NBNZ企业对经济信心 3月 -- 28.0%
2145 新西兰建筑许可 2月 -- +8.3%
3月30日(五)
0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.2%
0030 澳洲房屋信贷 2月终值 -- +0.5%
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月2日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.1%
0130 澳洲建筑许可 2月 -- +0.9%
4月3日(二)
0130 澳洲零售销售 2月 -- +0.3%
0430 澳洲央行利率决定 4月 -- 4.25%
4月4日(三)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 -- 逆差6.73
商品/服务进口 -- -1%
商品/服务出口 -- -8%
4月5日(四)
暂无重要数据(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。