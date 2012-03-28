〔纽约汇市〕日圆受财政年度结束前的汇回资金流带动上扬,欧元走势震荡(更新版)

(新增文末表格)

* 日本财政年度将在3月31日结束

* 欧元尾盘几无变动,交投震荡

路透纽约3月28日电---日本财政年末汇回资金流周三全线支持日圆,而欧元兑美元几无变动,此前欧洲央行官员就解决欧债危机发出警告.

今天日圆小涨,因日本出口商为于3月31日结束的财政年度结算做准备.不过分析师称,预期日本汇回资金的效应将是短暂的.

尽管升幅温和,但美国2月耐久财订单增长足以令投资人的焦点再次放在欧元区问题上,特别是此前欧洲央行管委魏德曼发表谨慎的言论.

魏德曼表示,担心应对危机的部分短期措施,因它们损害了市场纪律.他预计未来几年欧元区经济发展将更加不均衡,德国面临的通胀压力将上升.[ID:nSB1460044]

"一般来说,当越接近月底,日圆需求就越多,"GFT外汇研究部董事Kathy Lien补充说,大部份汇回资金活动已在上周进行."我认为汇回资金不会令美元/日圆跌至82日圆以下,"她说.

美国兑日圆JPY=跌0.5%,至82.79日圆,欧元兑日圆EURJPY=下滑0.5%,至110.12日圆.

交易商说,周三是来得及为3月31日日本财政年度结束而进行结算汇款的最后限期.

日圆买需通常在财政年度结束前增加,因日本出口商要报告日圆结算的业绩.

日圆兑加元JPYCAD=R升0.8%,兑瑞郎JPYCHF=R和英镑JPYGBP=R分别上扬0.5%和0.9%.

分析师表示,当这些季节性因素的影响消失后,美元兑日圆可能恢复升势.

分析师说,随着日本政府和日本央行强加经济刺激举措,不能排除日本推出更多货币宽松政策的可能性.他们预期日本当局将压低日圆汇率,提振出口.

虽然日圆近期反弹,但自2月中日本央行意外推出宽松货币政策,扩大资产购买计划10兆日圆及设定1%通胀目标以来,日圆一直承压.

与此同时,美国公债收益率(殖利率)一直上升,导致美国公债和日本公债的收益率差走宽,从而增加了美元的吸引力.本季迄今,美元兑日圆升7.5%,可能录得自2009年第一季来最好的季度表现.

**欧元走势挣扎**

欧元兑美元周三走势挣扎,投资者摆脱美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克本周稍早讲话带来的影响.

周一贝南克的讲话引发市场猜测,即如果美国经济需要提振,美联储或推出第三轮量化宽松政策,令欧元获得支撑.

"主权债危机持续打压投资者信心,欧元近期可能还将面临更多阻力,"DailyFX汇率分析师David Song表示."德国央行总裁魏德曼称扩大救援基金规模不会是'应对危机的持久解决办法'."

欧元兑美元一度跌至1.3275美元,随后在动荡市场中回升至1.3319美元,日内高低点相差近1美分.

魏德曼称未来几年欧元区国家经济成长可能会持续分化,且将欧元区中受债务拖累的经济体隔绝在外的作法只是权宜之计.

"我们必须意识到所有已经投入的资金并不能彻底结束危机,"他说.并称这能赢得"从根本解决危机"的时间.

贝南克在发表备受争议评论后的两天里,市场对美元看多情绪渐浓,也是导致欧元兑美元走势不济的部分原因.贝南克周二称,宣布美国经济成功复苏为时尚早,并对决策者对前景明朗产生的自满情绪提出警告.

"美联储主席对经济复苏的谨慎态度彰显出,美国联邦公开市场委员会(FOMC)不太可能迅速放弃近零利率方案,但与此同时他也并未暗示美联储即将推出另一轮量化宽松政策,"摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在谈及FOMC时表示.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3314 1.3317 -0.02 +2.85 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.85 83.19 -0.41 +7.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 110.31 110.77 -0.42 +10.80 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9052 0.9048 +0.04 -3.46 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5888 1.5947 -0.37 +2.27 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9980 0.9952 +0.28 -2.09 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0390 1.0453 -0.60 +1.61 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2054 1.2053 +0.01 -0.74 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8381 0.8347 +0.41 +0.62 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8171 0.8201 -0.37 +4.97 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7389 5.7003 +0.68 -3.98 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6409 7.5935 +0.62 -1.25 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6572 6.6819 -0.37 -3.35 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8659 8.8993 -0.38 -0.53 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/梁睿雪;审校 李军

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