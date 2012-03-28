《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 66.71 -1.93 -2.81 4988974
搜狐 (SOHU.O) 55.95 -2.29 -3.93 1870052
网易 (NTES.O) 59.39 -0.03 -0.05 651510
百度 (BIDU.O) 148.09 -1.93 -1.29 6271174
亚信科技 ASIA.O 12.51 -0.36 -2.80 902226
侨兴环球电话 XING.O 0.70 -0.02 -2.10 23182
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.18 -0.19 -1.24 1918306
联电 (UMC.N) 2.65 -0.01 -0.38 425394
日月光 (ASX.N) 4.99 -0.04 -0.80 163222
矽品精密 (SPIL.O) 5.97 +0.03 +0.51 1614871
和信超媒体 (GIGM.O) 1.32 +0.00 +0.00 27774
友达 (AUO.N) 4.76 +0.07 +1.49 453910
中华电信 (CHT.N) 30.62 +0.18 +0.59 174893
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.32 -0.48 -1.00 615401
香港
中国移动 (CHL.N) 53.93 -0.11 -0.20 154303
中国联通 (CHU.N) 16.74 -0.31 -1.82 316969
中国电信 (CHA.N) 55.51 +0.45 +0.82 57862
中芯国际 (SMI.N) 2.39 -0.08 -3.24 62654
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.60 +0.06 +1.69 214
(完)
--整理 郑茵
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