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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 66.71 -1.93 -2.81 4988974

搜狐 (SOHU.O) 55.95 -2.29 -3.93 1870052

网易 (NTES.O) 59.39 -0.03 -0.05 651510

百度 (BIDU.O) 148.09 -1.93 -1.29 6271174

亚信科技 ASIA.O 12.51 -0.36 -2.80 902226

侨兴环球电话 XING.O 0.70 -0.02 -2.10 23182

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.18 -0.19 -1.24 1918306

联电 (UMC.N) 2.65 -0.01 -0.38 425394

日月光 (ASX.N) 4.99 -0.04 -0.80 163222

矽品精密 (SPIL.O) 5.97 +0.03 +0.51 1614871

和信超媒体 (GIGM.O) 1.32 +0.00 +0.00 27774

友达 (AUO.N) 4.76 +0.07 +1.49 453910

中华电信 (CHT.N) 30.62 +0.18 +0.59 174893

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.32 -0.48 -1.00 615401

香港

中国移动 (CHL.N) 53.93 -0.11 -0.20 154303

中国联通 (CHU.N) 16.74 -0.31 -1.82 316969

中国电信 (CHA.N) 55.51 +0.45 +0.82 57862

中芯国际 (SMI.N) 2.39 -0.08 -3.24 62654

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.60 +0.06 +1.69 214

(完)

--整理 郑茵

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