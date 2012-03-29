《独家新闻》巴西将争取金砖国家共同对抗发达国家的货币政策

路透新德里3月28日电---巴西将争取中国等主要新兴国家共同攻击在其看来不公平的欧美货币政策,令全球对抗经济失衡面临更大的风险.

巴西工贸部长Fernando Pimentel周三对路透表示,巴西将寻求在本周的金砖国家峰会公报上提出这一问题.巴西、俄罗斯、印度、中国和南非将参加此次峰会.

Pimentel表示,之前中国就全球货币失衡问题的支持性语言一直小心谨慎,"因为他们认为我们可能在间接地指代他们".

许多分析师认为,中国人为操纵汇率,但Pimentel称,现在最大的政策问题在于发达国家一方.

"目前(的问题)与中国无关,"他在此次新德里峰会前夕接受30分钟专访时表示."与美元和欧元相关."

巴西指责发达国家实行低利率和购债计划等扩张性政策,带来"货币灾难".

Pimentel说,五大新兴国家"对这一问题多少有些共识".这几个情况不同的金砖国家通常很难在诸多问题上达成一致.

"我认为(公报中)肯定会提及这一问题,"Pimentel说.

金砖国家达成统一战线也不太可能说服发达国家改变其货币政策.但可能给巴西和其他国家提供重要的政治掩护,使其寻求采用提高关税或改革世界贸易组织(WTO)等国际机构等权宜之计.巴西在本周WTO带头讨论汇率问题.

批评人士称,巴西及其左翼总统迪尔玛·罗塞夫利用发达国家作为其国内工业低效及其他问题的替罪羊.高税费和劳工成本以及基础设施薄弱导致巴西成为全球经商成本最高且最难的国家之一.(完)