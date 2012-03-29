〔中国新债〕瑞穗实业银行(中国)计划4月发10亿元两年期金融债--IFR

路透3月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，更多外资银行拟透过发行金融债在中国境内市场融资。据悉，瑞穗实业银行（中国）计划于4月发行总额10亿元人民币（1.59亿美元）2年期金融债券。

接近交易人士透露，本期债券期限为2年，将分为固息和浮息（一年期定存基准利率）两个品种，发行量各半。

“人行2月23日就已给他们发行批文，现在就等比较好的发行时间了，估计4月可以出来，”一位消息人士表示。

中信证券(600030.SS)(6030.HK)将担任是次交易簿记管理人和牵头主承销商，国开行[CHDB.UL]和交通银行(3328.HK)(601328.SS)任联席主承销商。 本期债券和发行人主体同为AAA级信用评级。

此前，星展银行(DBSM.SI)（中国）同样获准在中国境内发行20亿元3年期类似金融债。而去年，东亚银行(0023.HK)（中国）则分别在3月和11月以4.39%和4.81%的票息发行各20亿和30亿金融债。(完)

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