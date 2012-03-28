〔中港个股〕新华保险去年实现净利27.99亿元,同比增长24%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月29日电---中国第三大寿险公司--新华人寿保险股份有限公司(601336.SS)(1336.HK)周四公布年报,去年实现净利润27.99亿元人民币,同比增长24%.
该公司去年实现营收1,092.09亿元,同比增长7%;每股收益1.24元,上年为1.87元.
年报并显示,新华保险去年底偿付能力充足率为155.95%,仅略高于保监会偿付能力监管II类要求,上年底为34.99%.去年该公司"A+H"首次公开发行合计筹资约120亿元,令公司补充大量资本.
在投资业务方面,该公司去年净投资收益率为4.1%,较上年的3.8%有所上升,但因投资资产减值损失等,当年总资产收益率下降0.5个百分点至3.8%.
新华保险A股周三收报28.86元,过去一个月累计下跌3.3%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。