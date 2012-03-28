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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 07:52 BJT

〔中港个股〕新华保险去年实现净利27.99亿元,同比增长24%

路透上海3月29日电---中国第三大寿险公司--新华人寿保险股份有限公司(601336.SS)(1336.HK)周四公布年报,去年实现净利润27.99亿元人民币,同比增长24%.

该公司去年实现营收1,092.09亿元,同比增长7%;每股收益1.24元,上年为1.87元.

年报并显示,新华保险去年底偿付能力充足率为155.95%,仅略高于保监会偿付能力监管II类要求,上年底为34.99%.去年该公司"A+H"首次公开发行合计筹资约120亿元,令公司补充大量资本.

在投资业务方面,该公司去年净投资收益率为4.1%,较上年的3.8%有所上升,但因投资资产减值损失等,当年总资产收益率下降0.5个百分点至3.8%.

新华保险A股周三收报28.86元,过去一个月累计下跌3.3%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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