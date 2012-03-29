〔中国新债〕山东黄金集团筹备发行50亿元私募中票,期限三年--IFR

路透3月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，山东黄金集团正筹备发行50亿元人民币（7.94亿美元）私募中票，期限料为三年，由中国光大银行(601818.SS)和深圳发展银行(000001.SZ)任联席主承销。

发行人上次进入中票市场是在2011年1月发行12亿元人民币公募中票，期限五年，利率5.26%，由中国银行(601988.SS)(3988.HK)和招商银行(600036.SS)(3968.HK)任联席主承销。该公司及其中票均获联合给予AA+级信用等级。

可供参考的是华能澜沧江水电3月中发行的25亿元人民币，三年期私募中票，利率为6.20%，中国国家开发银行[CHDB.UL]及中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)任主承销。中诚信给予澜沧江及其票据AA级信用等级。

此外，中国国电集团发行了第四批私募中期票据，融资规模30亿元人民币（4.76亿美元），利率为4.56%，期限一年。中国国家开发银行负责此次交易。

发行人上次在1月初融资40亿元人民币，发行三年期私募中期票据,利率为5.3%。上海银行和浙商银行主理。(完)

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