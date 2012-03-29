〔中美关系〕美财长盖特纳称,美中之间的竞争力对比"略微"发生变化(更新版)

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
(新增细节)
路透华盛顿3月28日电---美国财长盖特纳周三表示,美国相对于中国的竞争力正在增强,因为更多企业认为将投资转往海外的收益下降.
他在国会一个委员会表示,"我们看到美中两国的相对竞争力情况发生了很有希望的转变."并称一些企业已经宣布了将生产业务从中国移回美国的计划,因为中国的生产成本快速上升.
"大家意识到竞争力的天平正向对我们有利的方向略微倾斜,因此试图进行重新评估,重新评价在美国进行投资和建设的收益."他说.
盖特纳并为政府处理与中国之间贸易问题的方式进行了辩护.他指出,政府在世界贸易组织(WTO)挑战中国不公平的贸易操作方面,以及对定价不合理和享受补贴的中国进口产品加征关税方面行动积极.
在人民币汇率问题方面,盖特纳称,美国政府没有将中国贴上汇率操纵国的标签不是因为担心中国对美国的投资.他说,"中国继续允许人民币兑美元升值对我们很重要,我们也认同中国仍有一些工作要做."
美国财政部须在4月15日的半年度期限之前,宣布是否有任何国家正操纵本币汇率,以获取不公平的贸易优势.自1994年以来,财政部没有将任何国家称为汇率操纵国.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。