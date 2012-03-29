〔中港个股〕招商银行拟发230亿元次级债,以替换相同规模到期债券

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透上海3月29日电---中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)周四公告称,计划发行230亿元人民币次级债券,用于替换2013年9月到期的相同规模次级债.
刊登在上海证券交易所的董事会决议称,该行计划在2012年底前发行旧式次级债券,及/或在2013年底前发行符合中国银监会要求的新式二级资本债,上述两项合计金额不超过230亿元.
新发行的次级债将用于替换2013年9月需要赎回的原230亿元旧式次级债,新次级债可考虑分期发行.
招商银行年报显示,2011年实现净利润361.29亿元,同比增长40.2%.[ID:nSH0100313]
招商银行A股周三收报11.80元,最近一个月累计跌幅8.81%.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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