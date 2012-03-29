版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 08:14 BJT

〔中港个股〕招商银行拟发230亿元次级债,以替换相同规模到期债券

路透上海3月29日电---中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)周四公告称,计划发行230亿元人民币次级债券,用于替换2013年9月到期的相同规模次级债.

刊登在上海证券交易所的董事会决议称,该行计划在2012年底前发行旧式次级债券,及/或在2013年底前发行符合中国银监会要求的新式二级资本债,上述两项合计金额不超过230亿元.

新发行的次级债将用于替换2013年9月需要赎回的原230亿元旧式次级债,新次级债可考虑分期发行.

招商银行年报显示,2011年实现净利润361.29亿元,同比增长40.2%.[ID:nSH0100313]

招商银行A股周三收报11.80元,最近一个月累计跌幅8.81%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐