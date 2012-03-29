〔中港个股〕中国银行旗下中银国际申请伦敦金属交易所的会员资格

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透伦敦3月28日电---伦敦金属交易所(LME)周三称,中国银行(601988.SS)(3988.HK)一家子公司已申请LME会员资格.中国银行中国四大国有银行之一.
中银国际(BOCI)的全球商品部门将申请成为LME第2类会员,从而获得在LMESelect电子盘和电话市场交易的资格,但不能进入公开叫价交易.
这将是首家中资银行成为LME会员.中国是全世界最大的工业原材料消费国,而LME是世界最大的金属交易市场.
一位熟知内情的人士去年12月告诉路透,中银国际料最晚于第一季末获批成为LME会员.
中银国际的加盟将提升LME的资质,该交易所已为潜在的收购打开大门.竞购方的收购方案料在5月第一周公布.
中银国际亦涉足其他市场,去年3月获批成为芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)的清算会员.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
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