修正:〔手机产业〕诺基亚Windows Phone登陆中国,冀望重夺市场份额

(更正:修改标头及标题以贴近本文内容,并将"Window Phone"订正为"Windows Phone)

路透北京/赫尔辛基3月28日电---诺基亚NOK1V.HE将从4月开始在中国销售搭载微软(MSFT.O)软件的智能手机,试图夺回被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)攫取的市场份额.

诺基亚在中国的攻势将是对Windows Phone手机的一场重要测试,该类手机迄今为止在欧美获得的成功十分有限.诺基亚是以销量计全球最大的手机厂商,在去年放弃自己的软件平台后,完全依赖于Windows.

诺基亚总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)向市场发布了基于Lumia 610和Lumia 800系列的两款智能手机.

Lumia 800C将从4月开始销售,售价为3,599元人民币(573美元),不带有运营商合同.更低价位的610C手机将在以后公布定价.

这两款手机采用中国第三大电信运营商--中国电信(0728.HK)的CDMA技术.诺基亚计划在第二季让所有四款Windows Phone手机都登陆中国市场,同时也将采用中国联通(0762.HK)的无线技术.

诺基亚全球销售主管Colin Giles表示,Windows Phone手机最终将进入中国全部三家移动运营商的网络.不过他不愿给出详细时间.

"我们已经在中国进行了大量投资,"Giles对记者表示."我们在中国为中国用户进行创新,我们许多对手并没有这样做."

**正面之举**

诺基亚股价周三收高3.5%报4.136欧元,也是得益于瑞典银行(Swedbank)将该股评级从"中性"上调为"买入".

"这是向高速成长的中国市场迈出的令人鼓舞的一步."CCS Insight分析师Geoff Blaber说.

诺基亚已经把中国手机市场老大的地位让给韩国三星.根据市场研究机构Gartner的数据,去年第四季三星和诺基亚的在华市场份额分别为24.3%和19.6%.

"今年对诺基亚和微软来说,最大的挑战莫过于在一片苹果iPhone手机的海洋中脱颖而出.苹果最近也首次推出了用于中国电信网络的iPhone手机,"Strategy Analytics研究人员Neil Mawston说.

根据Strategy Analytics的数据,2010到2011年,诺基亚在中国市场的份额从70%锐减至30%.

微软的Windows Phones系统得到诺基亚的支持,但却很难从三星等其他厂商那里获得同样的支持,三星主要采用安卓(Android)系统.

Strategy Analytics表示,微软上一季在智能手机软件市场的份额仅有2%,上年同期为3%,四年前有13%.(完)