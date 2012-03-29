〔中国个股〕四川长虹将IT业务以20亿港元售予中华数据广播,并换购股份

路透上海3月29日电---中国大型家电生产商--四川长虹电器股份有限公司(600839.SS)周四公告称,旗下子公司以20.13亿港元价格,将所持高益集团100%权益出售给子公司中华数据广播控股公司(CDB)(8016.HK),后者增发股份作为对价.此番整合后,四川长虹的IT业务和资产将注入CDB.

目前CDB总股本为3.34亿股,其中四川长虹及其关联企业持有CDB共计33.34%股权,为第一大股东.公告显示,长虹将以每股1港元的价格认购CDB发行的1.35亿股普通股与18亿7,786.8万股可转换优先股.

去年底,高益集团股东权益为6.22亿港元.去年公司营收133.58亿港元,净利2亿128.68万港元.

公告指出,本次交易实质为四川长虹控股子公司间的内部整合行为,但有助于进一步做大做强公司IT业务,打造长虹在香港的业务发展平台、筹融资平台,增强公司整体资本市场能力和持续盈利能力.

四川长虹周三收报2.28元人民币,过去一个月累计跌16.78%;CDB收在1.74港元,过去一个月跌5.14%.(完)