李克强会见苹果CEO库克

路透北京3月28日电---新华社周三报导称，中国国务院副总理李克强27日在中南海会见美国苹果公司AAPL.0首席执行官库克，李克强表示，中国将加强知识产权保护。

中国是世界最大手机市场，也是苹果在全球第二大市场。但受iPad商标侵权案以及劳工工作环境恶劣等问题的困扰，苹果在中国的发展受到影响。

新华援引李克强的话称：“中国转方式、扩内需、科技创新等都是在扩大开放条件下进行的。”

苹果正就iPad商标权归属与唯冠进行拉锯诉讼，这场纠纷已在中国法院立案，并且有导致iPad销售中断的风险。

为苹果组装iPhone和iPad等产品的台湾富士康科技集团，在中国大陆被指责为“血汗工厂”，苹果也在评估富士康的用工环境。

新华称，李克强表示，希望包括苹果公司在内的跨国企业加强人文关怀。

报导还称，库克表示将与中方深化全方位合作，依法诚信经营。

路透未立刻联系到苹果官员置评。

这是去年8月库克接替乔布斯任苹果CEO以来首次访华，他的行程严格保密。库克周一与北京市长举行了会谈，还访问了北京西单苹果店。（完）