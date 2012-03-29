李克强会见苹果CEO库克

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京3月28日电---新华社周三报导称，中国国务院副总理李克强27日在中南海会见美国苹果公司AAPL.0首席执行官库克，李克强表示，中国将加强知识产权保护。
中国是世界最大手机市场，也是苹果在全球第二大市场。但受iPad商标侵权案以及劳工工作环境恶劣等问题的困扰，苹果在中国的发展受到影响。
新华援引李克强的话称：“中国转方式、扩内需、科技创新等都是在扩大开放条件下进行的。”
苹果正就iPad商标权归属与唯冠进行拉锯诉讼，这场纠纷已在中国法院立案，并且有导致iPad销售中断的风险。
为苹果组装iPhone和iPad等产品的台湾富士康科技集团，在中国大陆被指责为“血汗工厂”，苹果也在评估富士康的用工环境。
新华称，李克强表示，希望包括苹果公司在内的跨国企业加强人文关怀。
报导还称，库克表示将与中方深化全方位合作，依法诚信经营。
路透未立刻联系到苹果官员置评。
这是去年8月库克接替乔布斯任苹果CEO以来首次访华，他的行程严格保密。库克周一与北京市长举行了会谈，还访问了北京西单苹果店。（完）
--编译：张家伟 发稿：程芳
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20