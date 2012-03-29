《中国报摘》--中国证券报3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
* 头版头条:
--第九届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,嘉实、富国、建信、国泰、兴业全球、海富通等10家基金公司荣获"金牛基金管理公司"称号.
* 其他:
--证监会基金监管部副主任洪磊表示,要推动基金积极参与上市公司治理,并建议在新设立的基金公司尝试专业管理人士持股,平衡好基金持有人、股东、专业人士三者利益.
--环保部污染防治司日前下发通知称,要继续开展稀土、制革、钢铁等行业环保核查,适时开展铅蓄电池和再生铅、多晶硅等行业环保核查.
--商务部对外贸易司负责人表示,正加紧研究相关办法,力争通过优化关税结构、提高贸易便利化水平等措施,加强进口、促进贸易平衡.
--国家开发银行[CHDB.UL]董事长陈元表示,金砖国家银行将于29日签署两项协议,稳步推进金砖国家间本币结算与贷款业务.他并称,授信协议涉及包括贸易融资、投资项目等在内的多个领域,贷款数额将视未来业务的开展而定,预计将会十分可观.
--山东黄金(600547.SS)年报显示,去年实现净利润19.02亿元人民币,同比增长55.55%;基本每股收益1.34元.公司拟向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税).
--三一重工(600031.SS)去年实现净利润86.49亿元,同比增长54.02%;基本每股收益1.139元.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),剩余未分配利润由H股发行上市后的所有新老股东共同享有.(完)
--整理 刘昕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。