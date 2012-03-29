《中国报摘》--中国证券报3月29日

* 头版头条:

--第九届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,嘉实、富国、建信、国泰、兴业全球、海富通等10家基金公司荣获"金牛基金管理公司"称号.

* 其他:

--证监会基金监管部副主任洪磊表示,要推动基金积极参与上市公司治理,并建议在新设立的基金公司尝试专业管理人士持股,平衡好基金持有人、股东、专业人士三者利益.

--环保部污染防治司日前下发通知称,要继续开展稀土、制革、钢铁等行业环保核查,适时开展铅蓄电池和再生铅、多晶硅等行业环保核查.

--商务部对外贸易司负责人表示,正加紧研究相关办法,力争通过优化关税结构、提高贸易便利化水平等措施,加强进口、促进贸易平衡.

--国家开发银行[CHDB.UL]董事长陈元表示,金砖国家银行将于29日签署两项协议,稳步推进金砖国家间本币结算与贷款业务.他并称,授信协议涉及包括贸易融资、投资项目等在内的多个领域,贷款数额将视未来业务的开展而定,预计将会十分可观.

--山东黄金(600547.SS)年报显示,去年实现净利润19.02亿元人民币,同比增长55.55%;基本每股收益1.34元.公司拟向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税).

--三一重工(600031.SS)去年实现净利润86.49亿元,同比增长54.02%;基本每股收益1.139元.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),剩余未分配利润由H股发行上市后的所有新老股东共同享有.(完)

--整理 刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]