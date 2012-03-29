〔EIA库存周报〕上周美国原油库存大增710万桶,至去年8月以来最高

* 原油库存增幅大于预期,并创2010年7月以来最大增幅

* 库欣库存增加104万桶,至5月以来最高

* 馏分油库存减少71.1万桶

* 汽油库存下降354万桶

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

03/23/12 较上周 较上年 03/23/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 351.5 3.6 -5.6 353.4 7.1 -2.3

馏分油 136.6 -1.4 -18.3 135.9 -0.7 -17.5

汽油 226.3 1.3 5.9 223.4 -3.5 6.3

取暖油 29.8 0.0 -7.5 30.2 0.4 -5.0

新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.3 0.6 0.0 -0.5

煤油型航空燃料 41.7 0.1 1.0 41.2 0.4 0.6

原油日加工量 14.6 0.4 0.4 14.5 0.1 0.1

炼厂产能利用率(%)84.2 +1.9 +0.9 84.5 +2.3 +0.4

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.2 0.0 -1.0

路透3月28日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国上周原油库存大幅增加,创2010年7月以来最大增幅,因进口猛增.但油品库存下滑.

3月23日止当周美国国内原油库存上升710万桶,至3.5339亿桶的8月以来高位,因原油日进口量跳增105万桶至923万桶.原油库存增幅远高于接受路透调查的分析师平均预估的260万桶.

交易商指称,休斯顿航道大雾天气延迟交货后,上周积压的进口原油进入墨西哥湾区.该地区原油库存大增近600万桶.

"过去四周,我们遭遇大雾天气.墨西哥湾区的库存数据并不同步.这是库存增加的关键原因.此前那里的原油不能到岸,现在是加紧入库.这令市场意外,"芝加哥PFGBest Research的分析师Phil Flynn称.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的库存增加104万桶至3,956万桶,触及去年5月以来最高.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存下降71.1万桶,至1.3587亿桶,分析师原平均预估减少10万桶.过去四周馏分油平均需求较上年同期减少8.6%.

汽油库存下降354万桶,至2.2337亿桶,其中东海岸库存减少180万桶.分析师之前预估汽油库存下降130万桶.汽油需求较上年同期减少6.1%.

炼厂产能利用率上升2.3个百分点至84.5%,分析师原预计维持不变.

"原油库存大幅增加,而汽油库存大幅减少,但炼厂产能利用率上升意味着未来油品库存增长更多,"纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说.(完)