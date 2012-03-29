(重发)《全球重要经济事件一览表》--3月29日-4月5日

(重发以删除文内3月29日日程中重复的事件)

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月29日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克向乔治华盛顿大学商学院本科生发表第四个演讲,题为"金融危机的余波"(1645).

金边--东盟财政部和央行副部级官员会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)和东盟财长非正式会议.

印度金奈--世界银行行长佐利克会见印度内政部长齐丹巴南.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)经济展望报告的期中评估.

维也纳--Wifo及IHS两大智库公布2012/13年经济预估(0900).

阿姆斯特丹--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特发布2011年荷兰央行报告(1100).

里斯本--葡萄牙央行发布春季经济快报(1200).

哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲智库Eurofi主办的金融服务高层会议上发表讲话,主题为"促进银行和保险业适当演变,确保经济安全和融资"(0715).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)在瑞典银行家协会会议上演讲(0730).

伦敦--英国央行公布2012年3月货币和金融统计数据.

伦敦--英国央行副总裁塔克主持经济学家会议有关监管的小组讨论会(1030).

伦敦--英国央行货币政策会员会委员费希尔在全国资产负债管理会议上发表讲话(0810).

渥太华--加拿大政府公布联邦预算案.

华盛顿--美联储消费者和社区事务部门主管Sandra Braunstein在美国参议院金融委员会发表有关移动支付的证词(1400).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在商业俱乐部小组讨论会上发表有关全球经济的演讲,题为"欧洲经济危机和如何影响我们."(1615).

特拉华州威尔明顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在威尔明顿扶轮社发表经济前景的演讲(1700).

北卡罗来纳州夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在北卡罗来纳大学法学院银行研究所发表演讲(2245).

3月30日(五)

堪萨斯城--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)参加堪萨斯城联播支付会议(Kansas City Federal Payments Conference)小组讨论(0400).

哥本哈根--欧元集团会议.

哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议.(至3月31日)

马德里--西班牙政府料将提交2012年预算案.

伦敦--英国央行副总裁塔克出席2012年欧洲智库Eurofi研讨班简报发布会.

3月31日(六)

伊利诺伊州埃文斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在中西部经济学会2012年会上发表讲话,题为"货币政策的局限性"(2230).

4月1日(日)

金边--东南亚国家联盟与中日韩(ASEAN+3)财长和央行代表会议(至4月2日).

4月2日(一)

卢森堡--卢森堡央行总裁暨欧洲央行管委会成员莫尔许发布卢森堡央行年报(0930).

俄亥俄州玛丽埃塔--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Economic Roundtable of the Ohio Valley会议上发表讲话,题为"联储和经济:努力实现稳定"(1635).

安大略省滑铁卢--加拿大央行总裁卡尼在大基奇纳滑铁卢商会(Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce)发表演讲(1630).

4月3日(二)

悉尼--澳洲央行委员会会议,0330 GMT宣布利率决议.

圣迭戈--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加圣迭戈大学美国联邦公开市场委员会(FOMC)模拟会议,向"学生-FOMC成员"开展经济情况简介.

4月4日(三)

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山规划和城镇研究所(SPUR)商业早餐会发表演讲(1500).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行新闻发布会.

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至4月5日).

雷克雅未克--冰岛央行公布3月21日会议记录和利率决定.

塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.

多伦多--加拿大央行副总裁Jean Boivin在加拿大经济俱乐部发表演讲(1610).

4月5日(四)

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(最后一日).

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在投资机构RiverVest Venture Partners的第13届投资中西部创业资金年度论坛上发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(1310).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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