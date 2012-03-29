〔全球经济〕油价等大宗商品价格上涨对经济复苏影响很大--中国商务部长

路透北京3月29日电---中国商务部部长陈德铭称,当前国际油价和大宗商品的价格上涨已经对各国经济从金融危机中复苏产生很大影响,中国也深受其害.因此,在研究处理地缘政治问题时,必须充分考虑世界经济面临的严重困难和走向复苏需要.

他在新德里举行的第二次金砖国家经贸部长会议期间称,面对当前复杂的国际经济形势,金砖国家要加大政策协调,抵制各种形式的保护主义,扩大经贸往来,并应继续坚定支持多边贸易体制.

"油价飙升对世界各国,包括发达国家都不是好消息."新华社援引陈德铭指出.

他还就利用好金砖国家合作机制扩大经贸合作提出倡议,包括完善市场环境,努力消除各种贸易投资壁垒,大力发展电子商务,扩大本币结算范围,推动中小企业和科技合作与产业合作等.

此外,中国国家开发银行[CHDB.UL]董事长陈元周三出席金砖国家金融论坛时称,国开行等五家成员行将稳步扩大本币结算和贷款业务规模,为各国间贸易和投资便利化服务.

他并透露,金砖国家银行将于周四签署两项协议,包括《金砖国家银行合作机制多边本币授信总协议》和《多边信用证保兑服务协议》,旨在以多边促进双边的方式,促进金砖国家境内以各国官方货币进行的商品、服务与投资活动.

"授信协议涉及包括贸易融资、投资项目等在内的多个领域,贷款数额将视未来业务的开展而定,预计将会十分可观."新华援引陈元称.

上述五家成员行分别为中国国家开发银行、巴西开发银行、俄罗斯开发与对外经济活动银行、印度进出口银行、南非南部非洲开发银行.

金砖国家领导人第四次会晤3月28日至29日在印度新德里举行,主题是"金砖国家致力于全球稳定、安全和繁荣的伙伴关系".(完)