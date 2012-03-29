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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 08:21 BJT

〔韩国股市〕跟随美股低开,金融股领跌

路透首尔3月29日电---韩国股市周四低开,受美国股市下跌拖累.此前公布的美国耐用品(耐久财)订单增长逊于预期.

金融股盘初领跌,新韩金融集团(055550.KS)跌1.57%,KB金融集团(105560.KS)下滑1.4%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11下跌0.5%至2,021.49点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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