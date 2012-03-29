〔韩国股市〕跟随美股低开,金融股领跌

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透首尔3月29日电---韩国股市周四低开,受美国股市下跌拖累.此前公布的美国耐用品(耐久财)订单增长逊于预期.
金融股盘初领跌,新韩金融集团(055550.KS)跌1.57%,KB金融集团(105560.KS)下滑1.4%.
0005GMT时,综合股价指数.KS11下跌0.5%至2,021.49点.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。