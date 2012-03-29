更正:〔日本股市〕日经指数盘初下滑,但有望录得24年来最佳第一季表现

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
(更正:因英文原文有误,标题与首段应改为"24年"来最佳第一季表现,非"14年")
路透东京3月29日电---日本股市日经指数周四盘初下滑,不过仍有望录得24年来最佳第一季表现.昨日因多数成分股除息而脱离一年高位.
日经指数.N225盘初下滑0.4%至10,142.38点,但本季仍累计上涨19.9%.东证股价指数.TOPX下跌0.4%至861.20点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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