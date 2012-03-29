更正:〔日本股市〕日经指数盘初下滑,但有望录得24年来最佳第一季表现

(更正:因英文原文有误,标题与首段应改为"24年"来最佳第一季表现,非"14年")

路透东京3月29日电---日本股市日经指数周四盘初下滑,不过仍有望录得24年来最佳第一季表现.昨日因多数成分股除息而脱离一年高位.