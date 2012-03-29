版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 13:08 BJT

更正:〔日本股市〕日经指数盘初下滑,但有望录得24年来最佳第一季表现

(更正:因英文原文有误,标题与首段应改为"24年"来最佳第一季表现,非"14年")

路透东京3月29日电---日本股市日经指数周四盘初下滑,不过仍有望录得24年来最佳第一季表现.昨日因多数成分股除息而脱离一年高位.

日经指数.N225盘初下滑0.4%至10,142.38点,但本季仍累计上涨19.9%.东证股价指数.TOPX下跌0.4%至861.20点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐