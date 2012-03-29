〔中国期市〕国债期货获证监会立项,从筹备研究进入上市审批--报载

路透上海3月29日电---备受关注的中国国债期货上市获实质进展,据上海证券报周四报导,自权威渠道获悉,国债期货日前已获得中国证监会立项.此举宣告国债期货从交易所筹备研究阶段,升级至期货新品种的上市审批流程阶段.

业内人士表示,目前各方对于推出国债期货已达成较大共识,国债期货上市进度或快于市场预期.

报导称,日前中国金融期货交易所已正式将国债期货作为新品种上报证监会.获得证监会立项是上市过程中的重要一环,此后国债期货将依循其他期货新品种的上市惯例,进行各项上市流程的运作.根据规定,立项之后,监管部门将对品种进行充分的调研、征求相关部委的意见,最终在获得国务院正式同意批复后推出新品种.

当前期货新品种的上市机制是由各期货交易所一次主报一个新上市品种,备选申报一个新品种.新上市品种遵循"可标准化及价格市场化"原则,经过预审和主审两个环节的论证调研后,再通过有关部门的批准上市.国债期货的上市进度将主要取决于各部委的配合程度.

从去年开始,国债期货的相关研究便已启动,在经过了交易所内部测试之后,于今年2月13日正式上线仿真交易,并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割.(完)