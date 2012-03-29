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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 08:34 BJT

《中国报摘》--金融时报3月29日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,决定设立温州市金融综合改革试验区,规范发展民间融资,加快发展新型金融组织.

* 其他:

--中国国内最大的金融租赁企业--工商银行金融租赁有限公司称,未来将大力拓展爱尔兰租赁市场业务.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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