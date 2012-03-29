《中国报摘》--金融时报3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,决定设立温州市金融综合改革试验区,规范发展民间融资,加快发展新型金融组织.
* 其他:
--中国国内最大的金融租赁企业--工商银行金融租赁有限公司称,未来将大力拓展爱尔兰租赁市场业务.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。