〔路透调查〕欧央行与英国央行料停止注资做法,且下周亦不会调整利率

路透伦敦3月28日电---周三公布的路透调查显示,欧洲央行和英国央行向银行体系注入数以千亿计欧元和英镑资金的做法或许已经走到尽头.

由于处于危机模式已经多年,这两家央行不太可能继续放松政策.多数分析师表示,未来几年央行将彻底了解经济形势如何,然后再有所行动.

路透自周一起访问的约100位分析师一致认为,两家央行下周都不会调整利率,也不会宣布其他重大政策举措.

"由于欧元区仍未摆脱衰退,且数个成员国面临大幅紧缩财政的前景,欧央行距离第一次加息似乎还很远,"Nordea欧元区首席分析师Anders Matzen表示.

多数分析师目前预计,欧央行下一步举动将是提高当前1.0%的纪录低点利率,但或许最早也要等到明年后期.

3月调查的结果显示,仅微弱多数的受访者认为欧央行下一步举动会是降息.

自去年12月以来,欧央行已经以廉价三年期贷款的形式向银行体系注入逾1万亿欧元(合1.3万亿美元)资金.英国央行的资产购买计划结束时,新增印钞规模也将达到3,250亿英镑(合5,200亿美元).

调查显示,目前来看这两家央行都不大可能向银行体系增注资金.但54位分析师中有24位认为,英国央行有进一步推进量化宽松计划的空间.

Investec的分析师Victoria Cadman表示,"欧元区经济依然非常疲弱,英国的经济复苏看似也脆弱不堪."

Cadman就预计,英央行将把量化宽松再扩大500亿英镑,使资产购买总规模达到3,750亿英镑.少数受访者认为甚至会扩增更多.

最新的企业调查显示,欧元区经济可能恶化,虽然年初似乎在摆脱低迷状态.

Berenberg Bank分析师Christian Schulz表示,"在未来三年,断掉对银行的慷慨资金支持,将是欧央行退出策略的一部分."

他还表示,迅速撤出支持举措可能会给银行体系稳定性带来风险.(完)