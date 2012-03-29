〔美国经济〕越来越多的企业执行长准备近期增聘人手--企业圆桌会

* 42%的执行长称未来六个月将在美国增聘人手

* 48%的执行长称将扩大在美国的资本开支

* 美国经济改善抵消了欧洲忧虑的影响

路透3月28日电---美国企业圆桌会(Business Roundtable)公布的一项调查显示,今年第一季美国企业执行长对经济的看法改善,越来越多的企业准备在未来六个月中增聘人手.

企业圆桌会周三表示,人们担心欧洲经济可能陷入衰退,而美国需求改善抵消了这一担心的影响,其编制的企业执行长经济展望指数也由此获得2009年第三季以来最大提振.

在就业这一关键指标上,42%的执行长称,他们计划未来六个月在美国增聘员工,这较去年12月的数据改善了16个点,而且与准备裁员的执行长百分比相比,高出一倍有余.

"这说明招聘活动将继续,"波音(Boeing)(BA.N)执行长兼圆桌会主席James McNerney表示.他说,美国需求改善正在抵消欧洲趋疲的负面影响.

"美国经济正在加速,欧洲是真正滑向负增长的经济体,"McNerney在电话会议上对记者表示,"尽管亚洲及中国经济增长正在放缓,但他们的增长率仍然非常高,因此我们需要聘用更多的员工来满足这些地区的需要."

包括美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)在内的美国大型制造业者今年以来一直在增聘人手,因市场对其产品的需求正在上升.美国劳工部上周公布的数据显示,该国3月17日当周初请失业金人数降至四年低位.

**销售和支出料增长**

本次调查进行的时间为3月1-19日,128名受访执行长中,48%称打算在未来六个月中增加在美国的资本开支,81%的人预计销售会增加.

执行长经济展望指数在第一季升至96.9,大大高于2011年第四季的77.9.该指数主要衡量企业的销售、招聘和资本开支,高于50代表增长.

执行长还把美国2012年实质国内生产总值(GDP)增长率预估上调至2.3%,去年12月时预估为增长2%.

下月美国多数大企业将公布季度财报,其中包括美国铝业(AA.N)、摩根大通(JPM.N)等,届时投资者将可更加细致地展望美国企业前景.

企业圆桌会成员企业年度营收达6万亿(兆)美元,员工总数逾1,400万.(完)