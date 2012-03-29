〔中股业绩〕三一重工去年实现净利86.49亿元人民币,同比增长54%

公司表示,报告期内,泵送事业部进一步巩固了混凝土机械制造商的龙头地位,挖掘机事业部市场占有率也跃居国内市场首位.截止2011年12月31日,公司总资产513.07亿元,净资产196.63亿元,净资产收益率为55.96%.

三一重工认为,2012年国际市场特别是欧洲部分国家复苏艰难,但新兴国家发展潜力依旧巨大,公司将加大混凝土机械的研发投入,保持技术上的绝对优势,并不断提升挖掘机和汽车起重机的性能品质.