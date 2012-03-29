版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 08:46 BJT

〔中股业绩〕三一重工去年实现净利86.49亿元人民币,同比增长54%

路透上海3月29日电---中国大型工程机械生产商--三一重工股份有限公司(600031.SS)周四发布年报称,由于产品市场占有率的提升,公司2011年实现净利润86.49亿元人民币,同比增长54.02%.

2011年 2010年 同比增减(%)

营业总收入(亿元) 507.76 339.55 49.54

净利润(亿元) 86.49 56.15 54.02

基本每股收益(元) 1.139 0.739 54.02

公司表示,报告期内,泵送事业部进一步巩固了混凝土机械制造商的龙头地位,挖掘机事业部市场占有率也跃居国内市场首位.截止2011年12月31日,公司总资产513.07亿元,净资产196.63亿元,净资产收益率为55.96%.

三一重工认为,2012年国际市场特别是欧洲部分国家复苏艰难,但新兴国家发展潜力依旧巨大,公司将加大混凝土机械的研发投入,保持技术上的绝对优势,并不断提升挖掘机和汽车起重机的性能品质.

三一重工周三收报12.85元,最近一个月累计跌幅11.31%.(完)

参看相关细节,可点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐