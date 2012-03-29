〔表格〕3月24日止当周外资在日本股市卖超2,427亿日圆

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透东京3月29日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市和债市分别卖超2,427亿日圆和1.1356万亿(兆)日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
3月18-24日 -242.7 -1,135.6 +955.0
3月11-17日 +287.5 -1,035.8r +1,089.8
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
3月18-24日 -150.6 +349.5 -29.2
3月11-17日 -59.2r -722.2r -38.8 (完)
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--编译 王兴亚;审校 张若琪
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