〔表格〕3月24日止当周外资在日本股市卖超2,427亿日圆

路透东京3月29日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市和债市分别卖超2,427亿日圆和1.1356万亿(兆)日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

3月18-24日 -242.7 -1,135.6 +955.0

3月11-17日 +287.5 -1,035.8r +1,089.8

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

3月18-24日 -150.6 +349.5 -29.2

3月11-17日 -59.2r -722.2r -38.8 (完)

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