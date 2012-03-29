〔韩国汇市〕美数据不佳及石油释储消息压低韩元,韩国公债期货微跌

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透首尔3月29日电---韩元KRW=周四盘初走软,美国经济数据令人失望,以及美国、法国和英国可能释出战略石油储备的消息传出,令风险偏好承压.
0025GMT,韩元兑美元KRW=报1,137.9,周三本地收于1,135.5.
韩股综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.4%,报2,023.36点.
韩国6月三年期公债期货KTBc1在缺乏有力指引的情况下几无变动,微跌0.01点至103.66.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,137.9 1,135.5
日圆/韩元JPYKRW=R 13.7337/452 13.7186/279
韩国公债期货KTBc1* 103.66 103.67
韩国综合股价指数.KS11 2,023.36 2,031.74
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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