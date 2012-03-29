〔韩国汇市〕美数据不佳及石油释储消息压低韩元,韩国公债期货微跌

路透首尔3月29日电---韩元KRW=周四盘初走软,美国经济数据令人失望,以及美国、法国和英国可能释出战略石油储备的消息传出,令风险偏好承压.

0025GMT,韩元兑美元KRW=报1,137.9,周三本地收于1,135.5.

韩股综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.4%,报2,023.36点.

韩国6月三年期公债期货KTBc1在缺乏有力指引的情况下几无变动,微跌0.01点至103.66.

0025GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

韩元/美元KRW= 1,137.9 1,135.5

日圆/韩元JPYKRW=R 13.7337/452 13.7186/279

韩国公债期货KTBc1* 103.66 103.67

韩国综合股价指数.KS11 2,023.36 2,031.74

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]