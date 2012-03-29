《中国股市盘前看点》--3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区3月企业景气指数、经济景气指数、 工业景气指数、服务业景气指数、消费者景气指数和消费者通胀预期指数
--美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第四季终值
--美国第四季企业获利
**宏观经济和政策面**
--中国国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.[nSB1459928]
--国家发改委副主任彭森周三称,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.[nSB1459694]他还表示,国家总体要求今年上半年推出居民阶梯电价,但各地可结合各自情况相机抉择.[nSB1459686]
**重点行业和公司**
--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周四公告称,计划发行230亿元人民币次级债券,用于替换2013年9月到期的相同规模次级债.[nSB1460814]去年实现净利361.3亿元人民币,同比上涨40%.[nSH0100313]
--新华保险(601336.SS)(1336.HK)周四公布年报,去年实现净利润27.99亿元人民币,同比增长24%.[nSB1460798]
--交行(601328.SS)2011年净利润按年升30%,至507.4亿元.该行今年有信心将不良贷款率继续保持在1%以下的水平.未来该行仍追求稳定的分红回报,将恢复每年分红两次.[nSB1459926]
--国家能源局日前下发文件,要求各省(区市)发改委严格执行风电项目核准计划,对于风电弃风超过20%的地区,原则上不得安排新的风电项目建设.
**海外动向**
--美国股市周三收跌,油价和金属价格走低给投资者提供了卖出商品相关股票的理由.道琼工业指数.DJI收跌71.52点,或0.54%,至13,126.21点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短中期均线都被击穿,下一步看前期低点2,132点支撑力度.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。