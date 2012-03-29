《中国股市盘前看点》--3月29日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区3月企业景气指数、经济景气指数、 工业景气指数、服务业景气指数、消费者景气指数和消费者通胀预期指数

--美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第四季终值

--美国第四季企业获利

**宏观经济和政策面**

--中国国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.[nSB1459928]

--国家发改委副主任彭森周三称,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.[nSB1459694]他还表示,国家总体要求今年上半年推出居民阶梯电价,但各地可结合各自情况相机抉择.[nSB1459686]

**重点行业和公司**

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周四公告称,计划发行230亿元人民币次级债券,用于替换2013年9月到期的相同规模次级债.[nSB1460814]去年实现净利361.3亿元人民币,同比上涨40%.[nSH0100313]

--新华保险(601336.SS)(1336.HK)周四公布年报,去年实现净利润27.99亿元人民币,同比增长24%.[nSB1460798]

--交行(601328.SS)2011年净利润按年升30%,至507.4亿元.该行今年有信心将不良贷款率继续保持在1%以下的水平.未来该行仍追求稳定的分红回报,将恢复每年分红两次.[nSB1459926]

--国家能源局日前下发文件,要求各省(区市)发改委严格执行风电项目核准计划,对于风电弃风超过20%的地区,原则上不得安排新的风电项目建设.

**海外动向**

--美国股市周三收跌,油价和金属价格走低给投资者提供了卖出商品相关股票的理由.道琼工业指数.DJI收跌71.52点,或0.54%,至13,126.21点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短中期均线都被击穿,下一步看前期低点2,132点支撑力度.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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