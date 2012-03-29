〔中国新股〕广汽集团A股首日上市,开盘较发行价涨7.81%

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透上海3月29日电---透过换股合并上市的广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周四首日登陆上海证交所,开盘报9.80元人民币,较其9.09元发行价涨7.81%.
本次广汽集团增发2亿8,696.24万A股,全部用于换股吸收合并其A股子公司广汽长丰(600991),并没有募集资金.
2011年广汽集团营收达109.84亿元,同比增长25.6%;净利润42.72亿元,同比微降0.5%;每股收益0.69元(若按扩大后股本,摊薄每股收益为0.66元).
广汽集团是国内第六大汽车集团,去年销售汽车72万辆,2010年其以介绍形式发行H股,并换股整合骏威汽车后上市.广汽集团与日本丰田(7203.T)、本田(7267.T)、三菱汽车(7211.T)及意大利菲亚特FIA.MI等都成立合资公司,部分合资公司已成公司主要利润来源.
广汽集团H股周四开盘报7.38港元,跌2.38%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。