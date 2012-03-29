《中国债券市场每日交易备忘》--3月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国北京二商集团6亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 天津港集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 遵义投资集团10亿元七年期固息债1280040,票面利率8.53% 伊金霍洛旗宏泰城投公司16亿元七年期固息债1280052,票面利率8.35% 成都新城西城市投资经营中心10亿元七年期固息债1280054,票面利率8.35% 福建龙岩交通国资投资公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280055,票面利率8.15% 莆田国资投资公司11亿元七年期固息债1280060,票面利率8.10% 黑河城投开发公司8亿元七年期固息债1280069,票面利率8.48% 西安基础设施投资集团13亿元五年期中票1282082,票面利率5.60% 中国有色矿业集团20亿元五年期中票1282083,票面利率4.97% 珠海中富( 000659.SZ )5.9亿元五年期中票1282084,票面利率6.60% 山东临工工程机械有限公司4亿元三年期中票1282085,票面利率5.93% 南通产业控股集团4亿元五年期中票1282086,票面利率6.10% 佛山顺德区供水公司3亿元五年期中票1282087,票面利率6.20% 太原重工( 600169.SS )10亿元五年期中票1282088,票面利率6.10% 南山集团8亿元三年期中票1282089,票面利率5.93% 深圳能源( 000027.SZ )17亿元两年期中票1282090,票面利率5.00% 精工控股集团1.25亿元一年期短融041264006,票面利率6.35% 广西农垦集团5亿元九个月期短融041261014,票面利率5.10% 瑞泰科技( 002066.SZ )1.5亿元一年期短融041269004,票面利率7.80% 华天实业控股集团3亿元一年期短融041260012,票面利率6.20% ============================================================================== 三、缴款: 佳木斯城投10亿元七年期固息债1280063,票面利率8.25% 怀化城投10亿元六年期固息债1280064,票面利率8.00% 济南城投18亿元六年期固息债1280074,票面利率6.98% 临沂投资发展公司8亿元六年期固息债1280082,票面利率8.10% 马鞍山城投20亿元七年期固息债1280083,票面利率6.90% 天辰化工3亿元一年期短融 中铁物资集团3.8亿元一年期短融 獐子岛( 002069.SZ )5亿元一年期短融 中信集团30亿元七年期中票 中信集团60亿元10年期中票 江苏熔盛重工20亿元三年期中票 安徽盐业总公司2.7亿元一年期短融 广州汽车工业集团5亿元一年期短融 福建投资开发集团10亿元一年期短融 浙大网新( 600797.SS )4亿元一年期短融 国家电网150亿元六个月期超短期融资券011206005,票面利率4.05% ============================================================================== 四、还本付息: 兴业银行( 601166.SS )70亿元五年期固息债071002到期兑付,票面利率3.78% 兴业银行50亿元五年期浮息债(一年定存基准)071003到期兑付,基本利差0.65% 北部湾国际港务集团10亿元一年期短融1181137到期兑付,票面利率4.77% 国家开发银行200亿元15年期投资人选择权(10+5)固息金融债050203付息,票面利率4.67% 财政部363.2亿元15年期特别国债0700004付息,票面利率4.55% 国开行200亿元五年期固息金融债110218付息,票面利率4.02% 武汉城投20亿元五年期中票1182097付息,票面利率5.68% 亚泰集团( 600881.SS )10亿元三年期中票1182099付息,票面利率5.79% 无锡交通产业集团6亿元五年期中票1182100付息,票面利率6.18% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --备受关注的中国国债期货上市获实质进展,据上海证券报周四报导,自权威渠道获悉,国 债期货日前已获得中国证监会立项.此举宣告国债期货从交易所筹备研究阶段,升级至期货新 品种的上市审批流程阶段.[ID:nSB1460904] --中国国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展 个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力. [ID:nSB1459928] --中国招商银行股份有限公司( 3968.HK )( 600036.SS )周四公告称,计划发行230亿元人民币 次级债券,用于替换2013年9月到期的相同规模次级债.[ID:nSB1460814] --继去年就居民阶梯电价方案征求意见后,中国国家发展和改革委员会官员周三表示,国家 总体要求今年上半年推出居民阶梯电价,但各地可结合各自情况相机抉择.[ID:nSB1459686] --中国官方再次就成品油价格改革表态,国家发改委副主任彭森周三称,今年要择机推出成 品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.[ID:nSB1459694] --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月0.0%) 3月居民消费价格指数(CPI) (2月3.2%) 中国海关4/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇