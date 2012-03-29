〔中国能源〕遏风电盲目扩张,弃风逾20%地区不得新建项目--报载

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透上海3月29日电---中国政府对盲目扩张的风电行业再踩刹车.上海证券报周四援引国家能源局特急文件称,要求各省(区市)发改委严格执行风电项目核准计划,对于风电弃风超过20%的地区,原则上不得安排新的风电项目建设.
文件称,各地要严格按照国家能源局下达的核准计划开展项目核准工作,不得擅自核准计划外风电项目.对未列入风电项目核准计划的项目,电网企业不予接受并网运行,不能享受国家可再生能源发展基金的电价补贴.
文件并要求,各地要加快清理风电项目核准情况,对于2011年9月1日后核准的计划外风电项目,项目核准文件停止执行.如确已具备建设条件,应重新向国家能源局申请列入核准计划,通过审核列入计划后重新办理项目核准手续.
文件要求,各地采取有效措施促进风电消纳,解决风电运行限电问题.此外,对于风电资源丰富的"三北"地区,风电场运行困难、大量弃风问题已经成为当前风电发展的重要制约因素,各省市要高度重视风电场运行管理工作,通过开展风电场功率预测预报等多种措施,积极开拓风电市场、提高风能利用率.
国家能源局于2011年8月印发的《风电开发建设管理暂行办法》,就提出了对风电项目建设实行了年度开发计划管理.其中,风电场未按规定程序和条件获得核准擅自开工建设的,不能享受国家可再生能源发展基金的电价补贴,电网企业不接受其并网运行.
今年政府工作报告亦称"制止太阳能、风电等产业盲目扩张".而中国此前提出的远景规划是到2020年时建成2亿千瓦风电.
目前国内60多家风电整机制造商产能正严重过剩,国内市场饱和使得龙头企业如华锐风电(601558.SS)和金风科技(2208.HK)(002202.SZ)不得不寻求海外布局.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
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