《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日(I)

**上海证券报**

--国务院参事室特约研究员徐晓东表示,为促进中国分布式能源产业的发展,目前《分布式发电管理办法》正在征求意见,有望近期通过部委会签正式出台.

--记者获悉,国家能源局日前下发文件,要求各省(区市)发改委严格执行风电项目核准计划,对于风电弃风超过20%的地区,原则上不得安排新的风电项目建设.

--农业部称,对农机购置补贴力度将进一步加大,今年预计达200亿元人民币,比去年增加25亿元.

--市场人士普遍预计3月份信贷投放将好于前两个月.多家机构预测,3月份信贷投放规模或在8,000亿元左右.

**人民日报**

--中国商务部部长陈德铭在第二次金砖国家经贸部长会议上倡议,完善市场环境,提高贸易投资便利化水平,努力消除各种贸易投资壁垒,推动中小企业合作及积极开展科技合作与产业合作.

--中国财政部财科所所长贾康表示,房产税是按年可持续征收的,不要急于根据目前按少数地方试点情况判断它一年可以征收多少税上来,而是要看到未来房产税的财源支柱属性将会逐渐显现.

**第一财经日报**

--记者从中铁隧道副总工程师王梦恕处获悉:未来,铁道部将全面放手让各省以及沿线市自主筹资,只提供技术和工程上的指导和协助.

--中国煤炭运销协会理事长王战军表示,当前国内宏观经济发展延续减缓态势是造成煤炭需求不振的主因.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/邵晓忆/曲伟治; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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