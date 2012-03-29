《日本重要政经日程》--3月30日

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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(除特别说明外,均为GMT时间)
3月29日(四)
2330 - 2月失业率
2330 - 2月所有家庭支出
2330 - 2月全国消费者物价指数(CPI)及3月东京CPI
2350 - 2月工业生产
3月30日(五)
-- - 意大利总理蒙堤访日
-- - 内阁会议后财务大臣安住淳召开记者会
0030 - Fast Retailng (9983.T)旗下最大g.u.门市开幕剪彩典礼
0430 - 2月油品数据
0500 - 2月房屋开工及营建订单
0700 - JX Holdings (5020.T)公布4月原油炼制计画
0800 - 东京电力(9501.T)宣布2012/13年供需计画
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。