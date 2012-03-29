《全球主要银行同业拆借利率一览》--3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透上海3月29日电---以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元 和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.15300 0.24125 0.47265 0.73930 1.05150 (LIBOR) 最低 0.15300 0.24125 0.46965 0.73580 1.04800 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15500 0.24600 0.47700 0.74900 1.05300 (SIBOR) 最低 0.15500 0.24600 0.47500 0.74720 1.05000 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09821 0.30214 0.40250 0.55143 0.85071 (HIBOR) 最低 0.09786 0.30143 0.40214 0.55000 0.84250 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.26214 0.36143 0.70129 1.04250 1.40750 (LIBOR) 最低 0.26071 0.35957 0.69157 1.02764 1.39250 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.42900 0.80000 1.10300 1.44000 (EURIBOR) 最低 -- 0.42300 0.78700 1.09000 1.42600 ------------------------------------------------------------------------------ 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四 隔夜品种报2.6008%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 11:30时左右发布平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 克朗等九种货币的拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆 借利率,币种涵盖美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币 种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供 报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) --整理 冉莹; 审校 边竞
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。