〔中国公开市场〕今日进行200亿91天正回购,本周净投放190亿--业内人士

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透上海3月29日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净投放190亿元.
公开市场一级交易商本周仅申报了28天、91天正回购需求,没有央票.周二进行的700亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.
上周央行继续借助正回购实现净回笼190亿元人民币.其中,91天期正回购中标利率在前周意外下行2个基点(bp)后,上周止跌企稳于3.14%;而28天期品种利率则连续持稳.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。