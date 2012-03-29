〔中国公开市场〕今日进行200亿91天正回购,本周净投放190亿--业内人士

路透上海3月29日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净投放190亿元.

公开市场一级交易商本周仅申报了28天、91天正回购需求,没有央票.周二进行的700亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

上周央行继续借助正回购实现净回笼190亿元人民币.其中,91天期正回购中标利率在前周意外下行2个基点(bp)后,上周止跌企稳于3.14%;而28天期品种利率则连续持稳.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)