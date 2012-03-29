〔全球矿业〕淡水河谷称其巨型矿砂船将在数月内获准在中国港口靠泊

路透里约热内卢3月28日电---全球第二大矿业公司--巴西淡水河谷(VALE5.SA)一位高层告诉路透,预计将在"数月内"获得许可,让该公司新的大型铁矿石船舶在中国港口靠泊卸货.此举将有助于确保原材料向中国的高效交运.

淡水河谷财务长Tito Martins在路透全球矿业与金属峰会期间接受采访时表示,为了满足对铁矿石急速膨胀的需求,需要这类超大型矿砂船(VLOC),或称作Valemax的船舶.

过去10年中国经济扩增了2万亿(兆)美元,平均年增速约为11%,他说道,并预计未来10年经济将扩张4万亿美元,即便成长步伐放慢逾三分之一.

淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商,在全球一年约10亿吨海运铁矿石出口中所占的比重超过四分之一.

为了更好地供应中国经济成长所需地原材料,淡水河谷投资建造了新的规模更大且更节能的船舶.

不过中国政府一直不愿意授予这些船舶在国内口岸停靠的许可.

中方的船舶企业将Valemax船舶形容为"特洛伊木马",其外资所有的性质和巨大装载量将削弱该国对进口的控制.海运运费.BADI自12月以来暴跌逾50%至每吨900美元左右,打击了许多航运商.去年Valemax首航即出现船体裂纹,亦加重了对这类巨型船舶是否安全的疑虑.

"巨轮都已经出来了,这是个技术问题,我们只是在等待港口准备好接纳我们的船舶,"Martins称.

"很快就会批准停靠."

他称,未来几年铁矿石价格可能维持在每吨120美元以上,因为需求依然强劲,而且如果价格低于该水准,中国的低质矿石厂商就会开始亏钱.

Martins称,淡水河谷今年有望成为全球最大的镍厂商.他预计镍价将维持在每吨16,000美元的水平,低于此,中国的含镍生铁厂商也将开始亏钱.(完)