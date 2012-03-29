《中国重要政经日程》--3月29日

=============================今日重要政经日程==========================

3/29(四)

--2012中国领袖力年会在北京举行,至29日.

--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.

=============================近日重要政经日程==========================

3月30(五)

*--中国税务总局局长肖捷、副局长解学智、宋兰共同接受中国政府网专访,就"税收•发展•民生"与网友在线交流.

4/1(日)

--博鳌亚洲论坛在博鳌举行,至3日.

4/9(一)

--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.

4/10(二)

--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.

4/12(四)

--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.

--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.

4/13(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

4/19(四)

--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.

*--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第七届亚洲天然气峰会2012在北京召开,至周五.

*--决策者主办的第六届中国石化产业聚焦2012在上海召开,至周五.

4/21(六)

--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日

4/23(一)

--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.

4/26(四)

*--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.

5/17(四)

*--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.

5/19(六)

--第八届金圆桌奖评选在北京举行.

5/24(四)

*--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.

*--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.

5/26(六)

--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/14(四)

*--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/21(四)

*--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

*--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)