《中国重要政经日程》--3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
3/29(四)
--2012中国领袖力年会在北京举行,至29日.
--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.
=============================近日重要政经日程==========================
3月30(五)
*--中国税务总局局长肖捷、副局长解学智、宋兰共同接受中国政府网专访,就"税收•发展•民生"与网友在线交流.
4/1(日)
--博鳌亚洲论坛在博鳌举行,至3日.
4/9(一)
--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.
4/10(二)
--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
*--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第七届亚洲天然气峰会2012在北京召开,至周五.
*--决策者主办的第六届中国石化产业聚焦2012在上海召开,至周五.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
4/26(四)
*--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.
5/17(四)
*--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
5/19(六)
--第八届金圆桌奖评选在北京举行.
5/24(四)
*--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
*--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/14(四)
*--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/21(四)
*--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
*--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李文科
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。