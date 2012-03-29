(重发)〔芝加哥期市〕谷物期货小涨,关注美国农业部报告

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路透悉尼3月29日电---美国谷物期货价格周四在亚洲盘初转至平盘上方,昨日因人气偏空而下跌.美国农业部将于本周稍晚公布季度谷物库存及种植报告.

路透调查显示,分析师预期美国农业部会预计玉米种植面积较上年增加280万英亩,至9,470万英亩.

作物预测机构已大幅调低南美大豆产量的预估.Agrural本周将巴西大豆产量预估调低至6,670万吨,低于上次预测的6,800万吨.

行业消息人士称,中国民间进口商已从美国采购约36万吨美国玉米,5月和6月发货,此乃2月末以来首次大量对中国出口.

阿根廷预料2011/12年大豆产量为4,400万吨,低于此前预估的5,300万吨,因去年12月至今年1月发生旱情.

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 633.00 2.25 +0.36% -1.06% 650.86 40

CBOT玉米 621.00 0.75 +0.12% -1.55% 647.15 24

CBOT大豆 1373.50 6.00 +0.44% +0.27% 1331.93 64

CBOT稻米 $14.74 $0.00 -0.03% -2.38% $14.40 59

美国原油 $105.50 $0.09 +0.09% -1.71% $106.46 46

汇率

欧元/美元 $1.332 $0.001 +0.05% +0.03%

美元/澳元 1.038 -0.001 -0.09% -0.69%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)