《欧美金融市场假期一览表》--3月29日-12月31日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
欧洲和美国金融市场假期如下:
4月 6日(周五)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
4月 9日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士
5月 1日(周二)--法国、德国、意大利、瑞士
5月 7日(周一)--英国
5月17日(周四)--瑞士
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国、瑞士
6月 4日(周一)--英国
6月 5日(周二)--英国
7月 2日(周一)--加拿大
7月 4日(周三)--美国
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 李春喜
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。