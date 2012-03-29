澳洲经济指标总览--3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 1月 +0.3% -0.1% 4月3日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差6.73 顺差17.09 4月4日
出口(较前月) -8% +2%
进口(较前月) -1% +1%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 2月 -15.4 +46.3 4月12日
--全职 持平 +12.3
--兼职 -15.4 +34
失业率 5.2% 5.1%
就业参与率 65.2% 65.3%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824
商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月24日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日
(较上年同期) +2.3% -- (完)
--整理 隋芬
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